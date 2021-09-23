Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Рубцовска, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух неоднократно судимых жителей города Рубцовска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью в конце мая 2021 года 22-летний обвиняемый пришел в гости к возлюбленной вместе со своим знакомым в один из домов города Рубцовска. Между находящимся в состоянии алкогольного опьянения молодым человеком и его девушкой возник конфликт, после чего мужчина стал применять в отношении нее физическое насилие. За дочь решил заступиться ее отец. Разозлившись на хозяина дома, гость стал его избивать.19-летний обвиняемый, видя происходящее, также стал наносить удары по различным частям тела потерпевшего. Затем успокоившись, обвиняемые и потерпевший решили сходить за спиртными напитками в одну из торговых точек города. Находясь на одной из улиц, молодые люди сбросили мужчину в колодец водопроводной сети, закрыв при этом беконную крышку, и скрылись с места происшествия. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали полностью. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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