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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Казахстан, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Республики Казахстан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, вечером 01 марта 2021 года обвиняемый перевозил на грузовом автомобиле из Республики  Казахстан, товары с признаками контрафактности.   За не проведение проверочных мероприятий по факту перевозимого груза, обвиняемый, находясь в  Кулундинском районе, попытался дать взятку сотруднику таможни в размере более 10 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось в связи с тем, что должностное лицо от взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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