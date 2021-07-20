Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Михайловского района, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Михайловского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, вечером 04 июля 2021 на автомобильной дороге в Хабарском районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль подозреваемого. В связи с тем, что водителем были нарушены правила перевозки сельскохозяйственных животных, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина положил денежные средства на панель между водительским и пассажирским сидением, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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