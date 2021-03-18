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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей города Барнаула, двое из которых несовершеннолетние, подозреваемых в покушении на незаконный оборот наркотиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей краевого центра, двое из которых несовершеннолетние по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, вечером 12 марта 2021 года в городе Барнауле трое друзей в возрасте 18-ти и 17-ти лет посредством информационно-коммуникационной сети Интернет получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди расфасовали полученные наркотические средства на более мелкие партии, после чего путем «закладок» стали сбывать их на территории города. Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам – они были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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