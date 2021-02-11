Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия Ельцовского района по подозрению в превышении должностных полномочий - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия Ельцовского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год директор предприятия занимающегося охраной и организацией отстрела объектов животного мира, превышая должностные полномочия, выдавал разрешения на добычу различных животных для ряда обратившихся лиц, состоящих с ним в приятельских или родственных отношениях по сниженной стоимости. Таким образом, организации причинен имущественный ущерб на сумму 390 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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