Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по сообщению о получении травм несовершеннолетним ребенком в результате нападения бездомных собак — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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В одной из социальных сетей Интернет опубликована информация, в которой сообщается, что стая бездомных собак в городском парке Рубцовска покусала ребёнка. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Предварительно установлено, что днем 19 апреля 2021 года стая бездомных собак напала на 5-летнего мальчика, который гулял со своей мамой на территории парка «ПРОМЕТЕЙ» в городе Рубцовске и покусала его. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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