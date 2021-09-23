Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего в Мамонтовском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 21 сентября 2021 года в одном из сел Мамонтовского района пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 13 лет приобрели газовый баллончик с бытовым газом в одном из розничных магазинов села. При вдыхании паров газа, десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания, и через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства смерти подростка. В ходе предварительного следствия предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, а также правомерности продажи несовершеннолетним запрещенных к реализации предметов. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что следственное управление по Алтайскому краю вышло с инициативой в местные законодательные органы о принятии закона о запрете розничной продажи несовершеннолетним лицам товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект рассмотрен и принят в сентябре текущего года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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