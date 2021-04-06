Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего в Косихинском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 04 апреля 2021 года 16- летний подросток, гуляя со своими несовершеннолетними знакомыми в одном из сел Косихинского района, приобрел в торговой точке баллончик с бытовым газом. При вдыхании паров газа, подростку стало плохо, и он упал на крыльце заброшенного хозяйственного строения, где вскоре скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства смерти подростка. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что следственное управление по Алтайскому краю вышло с инициативой в местные законодательные органы о принятии закона о запрете розничной продажи несовершеннолетним лицам товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект рассмотрен в марте текущего года на очередной сессии АКЗС и принят в первом чтении.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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