Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности жителю краевого центра — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, рано утром 10 июля 2021 года на одной из улиц краевого центра между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя молодыми мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый, нанес один удар в область лица мужчины, от чего тот упал и ударился об асфальт головой. От полученных травм 24- летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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