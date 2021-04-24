Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Алтай-Сдобри» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Алтай — Сдобри», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2020 года предприниматель не выплатил заработную плату 16 сотрудникам предприятия, основным видом деятельности которого является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Задолженность перед работниками составила не менее 773 тысячи рублей.

По месту нахождения организации и месту жительства подозреваемого следователями СК проведены обыски, в ходе которых изъята первичная бухгалтерская документация, а также товарно – материальные ценности, на которые планируется наложение ареста в обеспечение исполнения наказания в виде штрафа.

В ходе расследования уголовного дела следователем будут предприняты все меры по восстановлению конституционных прав граждан. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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