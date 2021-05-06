ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели туристки при сплаве по реке Песчаная в Смоленском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки по факту гибели туристки при сплаве по реке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 2 мая 2021 года в Смоленском районе при осуществлении сплава по реке Песчаная опрокинулось надувное маломерное судно – рафт с туристами из Новосибирской области. В результате происшествия 47 – летняя женщина не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями недалеко от поселка Красная горка.

В настоящее время следователями СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 06.05.2021

Горняк22: Офицеры Шипуновского МСО СУ СКР по Алтайскому краю совместно с представителями регионального Поискового движения приняли участие в мероприятии по передаче личных вещей погибшего в годы Великой Отечественной войны земляка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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