Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Павловском районе, в котором погибла 15-летняя девушка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, находящимся в состоянии опьянения).

По данным следствия, днем 27 октября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по проселочной дороге в Павловском районе. Нарушив правила дорожного движения, он допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали два пассажира, находящиеся в его машине: 15-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи, 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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