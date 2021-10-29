ГОРНЯК22 30.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Павловском районе, в котором погибла 15-летняя девушка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть человека,  находящимся в состоянии опьянения).

По данным следствия, днем 27 октября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по проселочной дороге в Павловском районе. Нарушив правила дорожного движения, он допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали два пассажира, находящиеся в его машине: 15-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи, 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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