Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Ельцовском районе, в котором погибли пять человек, в том числе 14-летний подросток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).

По данным следствия, днем 31 мая 2021 года на автомобильной дороге в Ельцовском районе произошло дорожно — транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Ниссан и Субару. В результате которого пострадало 6 человек: пять скончались на месте до приезда скорой помощи, в том числе 14 –летний подросток, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК. При помощи криминалистической техники проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также на место выехал и.о.прокурора Ельцовского района. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова