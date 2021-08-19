Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью двух человек — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия в Шипуновском районе.

По данным следствия, ночью 18 августа 2021 года на участке трассы «А-322» сообщением «Барнаул-Рубцовск» в Шипуновском районе автомобиль «Хундай Грета» под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району, допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля марки «MAN F2000». В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, двое детей 9-ти и 16-ти лет, а также 43-летний водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что погибшие и их дети – жители Ставропольского края направлялись в аэропорт города Барнаула.

Следователями СК проводится неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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