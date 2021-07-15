Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 43 — летнего жителя города Славгорода — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

09 мая 2021 года Цехман Сергей Николаевич, 16.03.1978 г.р. ушел из дома в городе Славгороде и до настоящего времени его местонахождение не известно.

В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавшего, Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела.

Его приметы: на вид 45 лет, рост около175 сантиметров, худощавого телосложения, волос рыжий, глаза серые, на левом плече имеется татуировка в виде парашюта и надписью «За ВДВ».

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Цехман С.Н,либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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