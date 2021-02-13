Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 36 - летней жительницы Целинного района - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 36 — летней жительницы Целинного района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

20 августа 2020 года Новикова Оксана Александровна, 1983 г.р. ушла из дома в с. Бочкари, Целинного района и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавшей, Троицким межрайонным следственным отделом  следственного управления СКР по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ее приметы: рост около160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волос средней длины, цвет темный, глаза серые, лицо бледное.

Была одета: футболка розового цвета, спортивные штаны черного цвета, спортивные кроссовки черного цвета.

Особые приметы: татуировка на левом плече в виде сердца с надписью «Ты и я»

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Новиковой О.А.либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

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