Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из дома своего отца и до настоящего времени их местонахождение не известно.

В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавших, Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного п.»а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Ее приметы: на вид около 30-35 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, волос темно-русый с рыжиной, прямой, глаза серые. Ранее судима.

Была одета: зелено-синий пуховик, шапка вязанная белая, темно-синие джинсы, полусапожки черного цвета.

Приметы ребенка: на вид 2 года, глаза светло-серые, волос светло-русый, был одет в комбинезон серого цвета, куртка темно-синяя со светлыми пятнами, шапка с ушками темного цвета.

При себе была детская коляска в сине-желто-зеленом чехле либо светло-серого цвета, мобильный телефон.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Симаковой Е.И. и ее сына, либо видевших их, просьба сообщить по телефону 8 (38584) 2-65-41 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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