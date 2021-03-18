Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливается местонахождение жителя города Белокуриха — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Зюбина Сергея Сергеевича, 14.03.1986 г.р.

По данным следствия, мужчина ушёл из дома своих знакомых в городе Белокурихе 07 февраля 2021 года около 04 часов и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: возраст 35 лет, рост 185 см, среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное, тип лица европейский.

Был одет: зимняя куртка красного цвета, джинсы черного цвета, ботинки-кроссовки черного цвета, без головного убора.

При себе мог иметь: сотовый телефон марки «Samsung», банковскую карту «Альфа банк»

Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в городе Белокурихе (8-385-77) 20-4-84 или 02.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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