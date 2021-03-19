Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливается местонахождение жителя города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Андреева Федора Николаевича, 23.11.1985 г.р.

По данным следствия, мужчина выехал на автомобиле ВАЗ-2110 из дома в городе Барнауле 18.12.2020. 25.12.2020 автомобиль был обнаружен в кювете на 422 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» на территории Красногорского района, Алтайского края, а местонахождение мужчины до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет: черный пуховик, черные вельветовые брюки, шапка вязанная черного цвета.

При себе имел сотовый телефон.

Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в городе Бийске (8-385-4) 36-71-11 или 02.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

ИСТОЧНИК