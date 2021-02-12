Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по сообщению о ненадлежащем оказании медицинских услуг - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки сообщения, выявленного из средств массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц).

По данным следствия, в декабре 2020 года сотрудники КГБУЗ «Городская больница г.Новоалтайска» оказывали услуги не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а так же совершили незаконное лишение свободы, не связанное с похищением в отношении нескольких лиц, находящихся в учреждении на лечении.

В ходе предварительного следствия предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям врачей. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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