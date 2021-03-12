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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится проверка по сообщению о возможном отравлении учащихся общеобразовательной школы города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о возможном отравлении учащихся  МБОУ «СОШ №128 г.Барнаула».

По предварительным данным, несколько учеников старших классов вечером 10 марта 2021 года почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. Родители несовершеннолетних обратились в компетентные органы с заявлением о проверке системы питания в образовательном учреждении, так как дети в этот день обедали в школьной столовой.

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соответствия организации питания школьников требованиям безопасности их жизни и здоровья.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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