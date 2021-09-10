Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти работника шахты в Змеиногорском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ночью 09 сентября 2021 года при выполнении работы в забое шахты сотрудник акционерного общества в Змеиногорском районе получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств, упал с высоты около 60 метров в технологический колодец.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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