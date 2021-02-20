Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту получения производственной травмы сотрудниками АО «Бийскэнерго» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вечером 18 февраля 2021 года в котельном цеху АО «Бийскэнерго» во время подготовки резервного оборудования к запуску, произошло возгорание угольной пыли, в результате два сотрудника организации 33-х и 25-ти лет получили термические ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение города Бийска. По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц энергетической организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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