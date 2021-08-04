Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти двух жителей города Камень-на-Оби — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти двух жителей города Камень-на-Оби.

По предварительным данным, утром 03 августа 2021 года в одном из частных домовладений города Камень-на-Оби обнаружены тела двух 36-летних мужчин. Предварительной причиной смерти хозяина дома и его знакомого явилось отравление спиртосодержащим веществом.

Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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