Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы несовершеннолетним мальчиком — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним в образовательном учреждении.
Предварительно установлено, что утром 1 декабря 2021 года около школы в селе Алтайское ученик 10 класса из пневматического пистолета выстрелил в голову другому школьнику. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова