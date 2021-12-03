Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы несовершеннолетним мальчиком — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним в образовательном учреждении.

Предварительно установлено, что утром 1 декабря 2021 года около школы в селе Алтайское ученик 10 класса из пневматического пистолета выстрелил в голову другому школьнику. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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