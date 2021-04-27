Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту получения травм жителями города Рубцовска, в том числе несовершеннолетним в результате нападения бездомных собак — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проверяются факты, изложенные в средствах массовой информации о получении травм жителями города Рубцовска в результате нападения бездомных собак.

По данным следствия, 19 апреля 2021 года стая бездомных собак на территории парка «ПРОМЕТЕЙ» в городе Рубцовске покусала ребёнка. Кроме того, в апреле этого года от укусов животных пострадали еще несколько жителей города.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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