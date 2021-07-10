Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю Тальменского района, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой, повлекшему ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 39-летнему жителю Тальменского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 25 июня 2021 года потерпевшая приехала в гости к своим знакомым в одно из сел Тальменского района. Во время застолья между хозяином дома и гостьей возникла словесная ссора по незначительному поводу. В результате обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары кулаком по голове и телу. От полученных телесных повреждений 23 –летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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