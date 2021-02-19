Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю Панкрушихинского района, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшему его смерть - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение неоднократно судимому 33-летнему жителю Панкрушихинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 12 февраля 2021 года обвиняемый совместно со своим знакомым распивали, спиртное в одном из сел Панкрушихинского района. Между мужчинами возникла словесная ссора на бытовой почве. В результате конфликта злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 32 –летний мужчина скончался на следующий день в доме у знакомых.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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