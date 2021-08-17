Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю Бийского района в похищении 12-летней девочки и совершении в отношении нее иных действий сексуального характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 40-летнему жителю Бийского района Олегу Лавкину в совершении преступлений, предусмотренных п. п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель. Следователем СК проведены неотложные следственные действия – Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия.

На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор. Следователями регионального СК проводится комплекс следственных действий, направленный на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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