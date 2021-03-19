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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение должностному лицу администрации Михайловского района по факту халатности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение заместителю главы администрации Михайловского района – начальнику управления по ЖКХ в совершении преступления предусмотренного 2 ст. 293 УК РФ  (халатность,  повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило осуществление контроля за содержанием озелененных территорий и безопасности дорожного движения Михайловского района, не провел проверку о состоянии произрастающих деревьев, а также  не утвердил аварийно-опасные участки дорог. Данные халатные действия  повлекли за собой падение в августе 2020 года аварийно-опасного дерева на проезжающую на велосипеде по дороге несовершеннолетнюю девочку. В результате произошедшего, 12-летняя девочка получила травмы, которые в совокупности причинили ей  тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время  следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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