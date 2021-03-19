Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение должностному лицу администрации Михайловского района по факту халатности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение заместителю главы администрации Михайловского района – начальнику управления по ЖКХ в совершении преступления предусмотренного 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило осуществление контроля за содержанием озелененных территорий и безопасности дорожного движения Михайловского района, не провел проверку о состоянии произрастающих деревьев, а также не утвердил аварийно-опасные участки дорог. Данные халатные действия повлекли за собой падение в августе 2020 года аварийно-опасного дерева на проезжающую на велосипеде по дороге несовершеннолетнюю девочку. В результате произошедшего, 12-летняя девочка получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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