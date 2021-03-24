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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении прав многодетной семьи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

На одном из информационных агентств сети интернет опубликована статья о том, что многодетной семье не был предоставлен земельный участок, для строительства дома, положенный ей по закону. В ходе публичного мероприятия маме многодетного семейства стало плохо, и она была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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