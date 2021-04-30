ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю оказана правовая помощь коллегам из Республики Казахстан в рамках международного сотрудничества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
8 часов Ago

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в рамках международного сотрудничества организовано исполнение запроса о правовой помощи правоохранительных  органов Республики Казахстан по уголовному делу об убийстве гражданина, произошедшем более 27 лет назад на территории Казахстана.

С участием начальника отдела по раскрытию преступлений против личности Управления криминальной полиции Департамента полиции на транспорте МВД Республики Казахстан Ануара Ескендирова следователями следственного управления на территории края проведен ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедших более четверти века назад событий. Сотрудниками СК по региону оказана действенная помощь, а материалы исполненного поручения переданы представителю МВД Республики Казахстан, с участием которого проводились процессуальные действия по уголовному делу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 30.04.2021

Горняк22: Троицким МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего по неосторожности ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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