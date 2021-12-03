Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю направлено в суд уголовное дело по факту получения травмы ребенком при выпадении из окна детского учреждения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя дошкольного учреждения города Бийска по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

По данным следствия, обвиняемая, занимая должность воспитателя одного из дошкольных образовательных учреждений города Бийска, являлась лицом, ответственным за жизнь и здоровье детей. Днем 01 июня 2021 года воспитатель в нарушение своих должностных обязанностей, оставила без присмотра пятилетнюю воспитанницу, в результате чего девочка залезла на подоконник и через открытое окно выпала со второго этажа. В результате падения ребенок получил серьезную травму, и длительное время находился на лечении.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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