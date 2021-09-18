Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Барнаула, обвиняемых в совершении преступлений против половой свободы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 37 и 27 лет, а также 20-летней девушки. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека).

По данным следствия, в начале апреля 2021 года в городе Барнауле 20-летняя обвиняемая из личных неприязненных отношений решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка. С этой целью она арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин, а затем обманным путем позвала девушку в гости. После того, как потерпевшая зашла в жилище, присутствующие стали избивать ее и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку и совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После того, как злоумышленники уснули, потерпевшая выбралась из квартиры через окно и, находясь на карнизе жилого дома, позвала на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вину не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Железнодорожного района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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