Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при обеспечении жильем детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника краевого казенного государственного учреждения «Региональное жилищное управление». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение судебных решений).

Расследование данного уголовного дела стояло на особом контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в 2020 году Региональному жилищному управлению были доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 1 миллиард 200 миллионов рублей на приобретение 757 квартир на территории Алтайского края для обеспечения ими лиц, относящих к отдельной категории граждан дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Желая скрыть свою некомпетентность в эффективном использовании доведенных средств и выполнении всех плановых показателей, начальник учреждения давал незаконные указания подчиненным сотрудникам в течение года направлять однотипные заявки на закупку жилья только в крупных городах Алтайского края, чем для положительной отчетности искусственно увеличить количество проведенных закупочных процедур, игнорируя при этом необходимость обеспечения жильем граждан в порядке предусмотренной очередности. Таким образом, было проведено 1165 закупочных процедур лишь в 23 муниципальных образованиях региона. При этом 915 процедур признаны не состоявшимися, а более 500 из них проведены только в конце 2020 года. Тем самым из всей доведенной суммы было освоено лишь 400 миллионов рублей. Полученные искусственно цифры обвиняемый использовал при формировании положительного отчета перед вышестоящим руководством государственных органов, ссылаясь на якобы объективную невозможность освоения всех доведенных лимитов бюджетных обязательств. Совершая указанные действия, обвиняемый нарушил права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых в 2020 году имелась реальная возможность приобретения нескольких сотен квартир на территории региона. Кроме того, чиновник злостно не исполнил вступившие в законную силу решения суда, вынесенные в отношении лиц, относящихся к вышеуказанной категории граждан.

В ходе предварительного следствия начальник учреждения вину в содеянном не признал. Вместе с тем, следствием проведен значительный объем работы: допрошены более 2,5 тысяч свидетелей и потерпевших, проведены сотни обысков, выемок и осмотров. Изучены сложные товароведческие, бухгалтерские и оценочные судебные экспертизы. Всего собрано 188 томов материалов уголовного дела. В результате грамотно спланированных и проведенных следственных и процессуальных действий собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, необходимо отметить работу следственных органов Следственного комитета РФ по Алтайскому краю при решении вопроса об обеспечении жильем детей-сирот. По инициативе следственного ведомства Правительством края разработан проект закона Алтайского края, предусматривающий при определенных условиях возможность предоставления детям-сиротам социальной выплаты (жилищного сертификата) на приобретение жилья в качестве меры поддержки за счет средств краевого бюджета, который в феврале 2021 года был принят в окончательном чтении Алтайским краевым Законодательным Собранием. В соответствии с законом жилищные сертификаты уже выдаются гражданам. Кроме того, благодаря работе следствия, в этом году РЖУ провел закупки жилья во всех муниципалитетах края. Следственные органы и впредь будут стоять на страже интересов социально незащищенной категории граждан, к которым относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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