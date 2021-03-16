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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Бийска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  37- летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия ночью в последних числах сентября 2020 года обвиняемый находился в гостях у мужчины в одной из квартир города Бийска, и употреблял спиртные напитки. В ходе застолья между знакомыми произошел конфликт, в результате которого гость  жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 21 удара в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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