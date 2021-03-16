Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Бийска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37- летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия ночью в последних числах сентября 2020 года обвиняемый находился в гостях у мужчины в одной из квартир города Бийска, и употреблял спиртные напитки. В ходе застолья между знакомыми произошел конфликт, в результате которого гость жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 21 удара в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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