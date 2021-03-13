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Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника вневедомственной охраны, совершенного в 1993 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга).

По данным следствия, в июне 1993 года сторож отдела вневедомственной охраны милиции исполняла свои должностные обязанности по охране Алтайского государственного института культуры. В вечернее время потерпевшая заметила в здании учебного корпуса студента института, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На ее законные требования покинуть помещение учебного заведения, а также указав, что о его противоправном поведении будет сообщено руководству института, обвиняемый, достав имеющийся при нем нож и молоток, нанес женщине не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм  61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину не признал, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные рядом судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями.  Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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