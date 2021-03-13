Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника вневедомственной охраны, совершенного в 1993 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга).

По данным следствия, в июне 1993 года сторож отдела вневедомственной охраны милиции исполняла свои должностные обязанности по охране Алтайского государственного института культуры. В вечернее время потерпевшая заметила в здании учебного корпуса студента института, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На ее законные требования покинуть помещение учебного заведения, а также указав, что о его противоправном поведении будет сообщено руководству института, обвиняемый, достав имеющийся при нем нож и молоток, нанес женщине не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину не признал, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные рядом судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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