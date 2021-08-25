Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства предпринимательницы и ее малолетнего сына в 2003 году в Панкрушихинском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев 39-ти и 40 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п.п. «а,в,д,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

Как установило следствие, в октябре 2003 года обвиняемые разработали план хищения денежных средств и ценностей из дома владелицы магазина в Панкрушихинском районе. Зная, что 50-летняя женщина проживает одна со своим 13-летним ребенком, мужчины, вооружившись топорами, в вечернее время проникли в ее дом, выставив остекление в оконном проеме зальной комнаты. На глазах малолетнего сына старший из братьев нанес 6 ударов топором по голове потерпевшей, причинив ранения не совместимые с жизнью. А затем младший брат пять раз ударил топором по голове мальчика. От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия. Злоумышленники похитили из дома вещи и денежные средства на общую сумму более 14 тысяч рублей, после чего скрылись.

Около 18 лет жестокое преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела, давали поручения сотрудникам полиции для оперативно-розыскных мероприятий.

В марте этого года в правоохранительные органы обратился старший брат и написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства. Он подробно описал события прошлого, подтвердив свои показания на месте происшествия. Причину такого поступка обвиняемый объяснил угрызениями совести и желанием ответить за содеянное. Ранее оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

В ходе предварительного следствия младший из братьев сначала признался в совершении убийства и разбоя, а затем отказался от показаний, утверждая, что близкий родственник оговорил его. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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