Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства и уничтожения имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

По предварительным данным следствия, вечером 10 мая 2021 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый проник в дом пожилой женщины в одном из сел Мамонтовского района с целью завладения денежными средствами. Злоумышленник нанес потерпевшей ножом не менее двух ранений в шею, от которых она скончалась на месте. После чего, мужчина завладел ее имуществом на общую сумму более 16 тысяч рублей. С целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина поджог дом и скрылся.

Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть по горячим следам.

В результате поджога собственнику жилого помещения причинен ущерб в значительном размере.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в декабре 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не встал и вновь совершил особо тяжкое преступление.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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