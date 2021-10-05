ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства и уничтожения имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

По предварительным данным следствия, вечером 10 мая 2021 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый проник в дом пожилой женщины в одном из сел Мамонтовского района с целью завладения денежными средствами. Злоумышленник нанес потерпевшей ножом не менее двух ранений в шею, от которых она скончалась на месте. После чего, мужчина завладел ее имуществом на общую сумму более 16 тысяч рублей. С целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина поджог дом и скрылся.

Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть по горячим следам.

В результате поджога собственнику жилого помещения причинен ущерб в значительном размере.

Обвиняемый  ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в декабре 2020 года  он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не встал и вновь совершил особо тяжкое преступление. 

 В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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