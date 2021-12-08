Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь участкового уполномоченного полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего неоднократно судимого мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой самодельное огнестрельное оружие. Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист произвел прицельный выстрел в голову стража порядка, причинив раны не совместимые с жизнью. После содеянного обвиняемый на участке местности недалеко от населенного пункта поджёг тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся.

В ходе предварительного следствия злоумышленник вину в содеянном признал, мотивируя свои действия неприязненными отношениями к сотрудникам правоохранительных органов. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей. Следователем СК проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем заместителем прокурора Алтайского края утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 317 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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