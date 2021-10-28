Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту гибели пожилого мужчины из-за неисправного газового баллона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мастера аварийно-ремонтной службы ОАО «Алтайкрайгазсервис». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

По данным следствия, в январе 2021 года в городе Барнауле пожилая семейная пара обнаружили, что вентиль на их газовом оборудовании для баллона неисправен. В соответствии с заключенным договором с ОАО «Алтайкрайгазсервис», хозяева дома вызвали сотрудников аварийной службы. Прибывший мастер, не желая надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности, не принял мер по устранению неисправности, а вместо этого предложил мужчине самостоятельно заменить газовый баллон. При попытке 80-летнего хозяина дома поменять баллон, произошла утечка газа и образование газовоздушной смеси, а затем ее последующее воспламенение, ставшее причиной возникновения пожара. В результате возгорания у пожилого мужчины произошло острое отравление окисью углерода и цианидами, что повлекло его смерть. 72 –летняя супруга потерпевшего получила термический ожог II-III степени головы, шеи и тела площадью 40 %, который причинил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Железнодорожного района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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