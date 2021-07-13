Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела о деятельности организованной преступной группы, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

По данным следствия, житель города Барнаула в 2016 году создал организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. С мая 2016 по март 2020 года члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц,переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги обвиняемые получали определенный процент. За 4 года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, однако следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, которое составило 179 томов, а обвинительное заключение – более 5 тысяч листов. В обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест. Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимое имущество и автомобиль на близких родственников, следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности, и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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