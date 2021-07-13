ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела о деятельности организованной преступной группы, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

По данным следствия, житель города Барнаула в 2016 году создал организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. С мая 2016 по март 2020 года члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц,переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги обвиняемые получали определенный процент. За 4 года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, однако следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, которое составило 179 томов, а обвинительное заключение – более 5 тысяч листов. В обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест. Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимое имущество и автомобиль на близких родственников, следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности, и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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