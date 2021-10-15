Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование нескольких уголовных дел о покушении на дачу взятки для получения водительского удостоверения жителями города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении 6-ти жителей города Барнаула. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По данным следствия, в апреле 2021 года 43-летняя жительница краевой столицы на одном из популярный сайтов нашла объявление о возможности положительной сдачи экзаменов в ГИБДД с последующим получением водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В». В связи с тем, что гражданка имела несколько неудачных попыток сдать теоретический экзамен, она решила воспользоваться данным предложением. Встретившись с автором объявления, который представился инструктором одной из автошкол, она передала ему 100 тысяч рублей, якобы предназначавшихся для сотрудника полиции, который принимает теоретические экзамены в ГИБДД. Однако мужчина не намеревался решать вопрос женщины, потому как не имел «связей» в правоохранительных органах и не являлся инструктором автошколы. Поняв, что ее обманули, гражданка обратилась с заявлением в полицию, после чего мужчину привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Однако в последующем женщина сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки.

В ходе расследования уголовного дела следователь СК выявил еще пять фактов совершения жителями Барнаула коррупционного преступления. В период февраля – апреля этого года несостоявшиеся водители обращались к автору объявления и передавали различные суммы денег, варьировавшиеся от 12 до 60 тысяч рублей, за возможность положительной сдачи теоретической и практической части экзамена в ГИБДД.

В ходе предварительного следствия шестеро обвиняемых вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурорами обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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