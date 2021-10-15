ГОРНЯК22 16.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование нескольких уголовных дел о покушении на дачу взятки для получения водительского удостоверения жителями города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении 6-ти жителей города Барнаула. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По данным следствия, в апреле 2021 года 43-летняя жительница краевой столицы на одном из популярный сайтов нашла объявление о возможности положительной сдачи экзаменов в ГИБДД с последующим получением водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В». В связи с тем, что гражданка имела несколько неудачных попыток сдать теоретический экзамен, она решила воспользоваться данным предложением. Встретившись с автором объявления, который представился инструктором одной из автошкол, она передала ему 100 тысяч рублей, якобы предназначавшихся для сотрудника полиции, который принимает теоретические экзамены в ГИБДД. Однако мужчина не намеревался решать вопрос женщины, потому как не имел «связей» в правоохранительных органах и не являлся инструктором автошколы. Поняв, что ее обманули, гражданка обратилась с заявлением в полицию, после чего мужчину привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Однако в последующем женщина сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки.

В ходе расследования уголовного дела следователь СК выявил еще пять фактов совершения жителями Барнаула коррупционного преступления. В период февраля – апреля этого года несостоявшиеся водители обращались к автору объявления и передавали различные суммы денег, варьировавшиеся от 12 до 60 тысяч рублей, за возможность положительной сдачи теоретической и практической части экзамена в ГИБДД.

В ходе предварительного следствия шестеро обвиняемых вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурорами обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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