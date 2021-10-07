Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю зарегистрирована процессуальная проверка по материалам СМИ о смерти пациентки в Шелаболихинской районной больнице — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы Алтайского края о смерти сестры в Шелаболихинской районной больнице. По ее словам, врачи не смогли вовремя оказать помощь пациентке, страдающей сахарным диабетом, вследствие чего женщина умерла. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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