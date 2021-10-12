Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю зарегистрирована процессуальная проверка по материалам СМИ о невыплате премиальных вознаграждений медицинским работникам в городе Камень-на-Оби — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации опубликовано сообщение одного из сотрудников КГБУЗ «Психиатрическая больница № 2» города Камень-на-Оби о том, что в период августа и сентября 2021 года медикам не выплатили премиальное вознаграждение, которое составляет большую часть их заработной платы. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства медицинского учреждения. Кроме того, следователи СК предпримут меры по восстановлению конституционных прав граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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