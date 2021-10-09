Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю зарегистрирована процессуальная проверка по материалам СМИ о неправомерных действиях медицинского персонала в городе Рубцовске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 86-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение города Рубцовска и насильно удерживали, применяя физическую силу. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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