Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю зарегистрирована процессуальная проверка по материалам СМИ о ненадлежащем оказании помощи пациенту в городской больнице Бийска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что пострадавшему после дорожно-транспортного происшествия жителю Бийска врач городской больницы проткнул иголкой щёку. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

Следователь СК выехал на место происшествия и опросил свидетелей произошедшего.

По предварительным данным следствия, в городскую больницу Бийска был доставлен мужчина, пострадавший в ДТП. Для оказания потерпевшему первичной медицинской помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом. Однако, по словам медицинского персонала, мужчине не были причинены телесные повреждения в виде прокола щеки.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского работника на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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