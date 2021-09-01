Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю задержан житель Родинского района, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла несовершеннолетняя девушка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, днем 30 августа 2021 года на участке автодороги в селе Родино 32-летний мужчина, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя впоследствии скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователь СК готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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