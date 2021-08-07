Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю задержан подозреваемый в убийстве двух человек в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По данным следствия, ночью 6 августа 2021 года в одной из квартир в городе Барнауле трое молодых людей распивали спиртное. В ходе конфликта, двое из них стали избивать знакомого. После окончания драки обиженный действиями собутыльников 31-летний подозреваемый, ножом причинил множественные ножевые ранения в шею и грудную клетку потерпевшим, от которых они скончались на месте происшествия.
По горячим следам злоумышленник был задержан. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева